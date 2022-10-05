Провести ревизию участков с зелеными насаждениями поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал вырубку берез предпринимателем в Куйбышевском лесничестве вблизи Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона назвал случай вопиющим и поручил досконально разобраться в этом вопросе.

«История этого земельного участка длится уже 16 лет. В 2006-м году он был выведен из земель лесного фонда, в 2007-м – предприниматель заключил с акиматом города договор купли-продажи участка для строительства придорожного сервиса. Работа никакая не проводилась, горакиматом предпринимались попытки вернуть участок в госсобственность. Согласно генплану он расположен в зоне усадебной застройки и там предусмотрены березовые колки. Необходимо отметить, что владелец участка не имел права вырубать деревья. Поскольку не получил разрешение на вырубку в отделе ЖКХ акимата города в соответствии с требованиями действующего законодательства», - прокомментировал К.Аксакалов.

Предварительный ущерб составил 41 млн тенге. Полиция Петропавловска возбудила уголовное дело, проводится следствие.

«Нужно все досконально проверить, законность всех действий. Кроме того, нужно провести ревизию земельных участков, где имеются зеленые насаждения, чтобы подобные случаи впредь не повторялись. Напомню, в прошлом году факт вырубки деревьев был зарегистрирован в Кызылжарском районе. После этого акимат района вернул участок в госсобственность, но ущерб до сих пор не возмещен. Даю поручение аппарату акима области проверить, насколько законно правильно были оформлены документы в судебные инстанции. У меня есть информация, что акимат сельского округа отказался от своих исковых требований. Нужно разобраться в действиях акимата района и округа», - подчеркнул К. Аксакалов.