Провести ребрендинг термина «местное содержание» планируется в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК обсуждается в первом чтении проект Закона «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, выступивший с докладом, цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

«Проектом закона предусмотрены меры по продвижению на внутреннем и внешних рынках. В данном направлении основным новшеством является ребрендинг термина «местное содержание» на «внутристрановую ценность». Это связано с окончанием переходного периода по вхождению в ВТО, вследствие которого мы должны отказаться от института местного содержания», – сказал Б. Атамкулов.

По его словам, для мониторинга динамики внутристрановой ценности и выработки мер для дальнейшего роста продолжится практика оценки внутристрановой ценности в закупках в соответствии с методикой, утверждаемой на подзаконном уровне. Цели возмещения охватывают расходы предприятия по сертификации продукции, что обеспечит бесперебойное продвижение на внутреннем рынке.

Министр отметил, что проект закона предусматривает нормы по обязательному применению национальных стандартов в закупочных процессах.

Также Б. Атамкулов сообщил, что развитие экспортоориентированных предприятий будет обеспечено путем применения финансовых и нефинансовых мер государственного стимулирования. Предусмотрен инструмент по возмещению затрат для продвижения на внешних рынках. Охват инструмента довольно широкий и предполагает возмещение маркетинговых, представительских и сертификационных расходов и, главное, расходов по транспортировке товаров от точки А до точки Б. Помимо этого, вводится новый инструмент - субсидирование ставки вознаграждения по экспортному финансированию.