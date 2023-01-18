Провести работу по обновлению вагонов поручил Премьер-Министр РК

18 Января 2023, 18:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до конца года разработать Комплексную программу развития отечественного железнодорожного машиностроения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ноябре прошлого года начато строительство вторых путей железнодорожного участка «Достык – Мойынты». До 2026 года планируется завершить проекты «Дарбаза – Мактаарал», «Обводная дорога в обход станции Алматы» и «Бахты – Аягоз». Всего в ближайшие три года построят более 1,3 тысячи км железных дорог. Необходимо ускорить реализацию данных ключевых инфраструктурных железнодорожных проектов. Остро стоит вопрос обновления железнодорожного подвижного состава, что нередко вызывает нарекания у потребителей. Нужно провести работу по обновлению вагонов и локомотивов», - сказал в ходе заседания коллегии ведомства Алихан Смаилов.

Глава Правительства поручил до конца года разработать Комплексную программу развития отечественного железнодорожного машиностроения.

«В Алматы реализуется крупный инфраструктурный проект по строительству нового международного терминала аэропорта. Министерству надо совместно с акиматом и инвестором принять меры по своевременной реализации проекта для увеличения пассажиропотока, а также расширения маршрутной сети авиаперевозок. Также важным вопросом является реконструкция взлетно-посадочной полосы в столице в международном аэропорту Астаны. Необходимо начать соответствующую работу по подготовке документов», - обратился Премьер-Министр к представителям МИИР.