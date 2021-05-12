Провести проверку по закупу медпрепаратов по редким болезням просит мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Провести прокурорскую проверку по выделенным ранее средствам на закуп медицинских препаратов орфанного статуса просит депутат Мажилиса Лариса Павловец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы лекарственного обеспечения в Казахстане требуют особого внимания с точки зрения эффективных бюджетных затрат и надлежащей охраны здоровья трудоспособного населения. Одним из пунктов Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» является обеспечение в каждом регионе необходимого резерва лекарственных средств, а также принятие мер государственной поддержки развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. После длительного периода отсутствия внимания уполномоченных органов к вопросам орфанных препаратов и заболеваний, лишь 16 октября 2020 года были утверждены правила формирования перечня орфанных (редких) заболеваний и их лекарств», – отметила Лариса Павловец, озвучивая депутатский запрос в адрес Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

Вместе с тем депутат обратила внимание на то, что затем в спешном порядке, за четыре дня, в ускоренные сроки и не в соответствии с только что принятыми правилам был утвержден перечень из 62 заболеваний со статусом «орфанные», и 92 лекарственных препаратов.

«Согласно новым правилам, в Казахстане редкими признаются болезни, распространенность которых составляет не более 50 случаев на 100 тысяч населения, то есть если определенным видом болеют около 9,4 тыс. человек. При этом стоит отметить, что согласно мировой статистике 75% пациентов с такими заболеваниями являются детьми, из них около 30% не доживают до 5 лет. Поэтому лекарственное обеспечение таких детей – вопрос их выживания», – пояснила Лариса Павловец.

Депутат продолжила, что касается «орфанного» статуса лекарств, то такой статус зависит от условий производства и доступности на внешнем и внутреннем рынках страны. Манипулируя этими условиями и статусом «орфанности», происходит некая подмена. Именно из-за этого возникает «чехарда» с закупом лекарственных средств.

Ежегодно из бюджета тратятся колоссальные средства для закупа препаратов со статусом «орфанные». Но эффективность этих затрат вызывает сомнения.

В 2021 году общая сумма закупа лекарств ТОО «СК-Фармация» составила 72,6 млрд тенге, где свыше 30 млрд тенге было определено на закуп лекарств статуса «орфанные».

Почти 30% от этой суммы фактически идут на другие лекарства. А это – только вдумайтесь – около 10 млрд тенге!

С учетом изложенного и в целях эффективного использования бюджетных средств, депутат просит рассмотреть принятие следующих неотложных мер:

1) вывести пациентов с орфанными заболеваниями в отдельную категорию в целях специального учета;

2) обеспечить контроль со стороны центрального уполномоченного органа по формированию перечней редких болезней и их препаратов;

3) провести аудит и прокурорскую проверку по выделенным ранее средствам на закуп препаратов именно орфанного статуса;

4) обеспечить полным охватом орфанными препаратами с 62-мя редкими заболеваниями на центральном уровне.

О результатах рассмотрения настоящего запроса прошу проинформировать письменно в установленные законодательством сроки.



