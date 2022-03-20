Провести праздники в кругу близких призвали казахстанцев в Комитете санэпидконтроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев обратился к казахстанцам в преддверии Наурыза и попросил в целях профилактики заражения коронавирусной инфекции минимизировать контакты с людьми. Об этом Е. Байтанаев написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, впереди грядут праздничные выходные! Наша страна будет отмечать один из самых теплых и прекрасных праздников – Наурыз мейрамы. В очередной раз дабы не омрачить празднество призываю от своего и от имени коллег провести предстоящие выходные в семейном кругу, минимизируя контакты с людьми.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, и мероприятия официально разрешены, не забывайте, что коронавирус и его мутированные штаммы никуда не ушли! Пандемия продолжается. Вирус мутирует, появляются новые штаммы. К примеру, в Китае фиксируются максимумы заболеваемости «стелс-омикроном». В 17-миллионом мегаполисе Шэньчжэнь вводят режим изоляции, закрывают местные органы власти и госучреждения переходят на дистанционный формат. Предприятия, за исключением тех, которые поддерживают жизнеобеспечение, приостанавливают свою производственную деятельность. Мы через всё это прошли. И сейчас, когда ситуация стабилизовалась, все регионы в «зеленой» зоне и поэтапно возвращаемся к обычной жизни, расслабляться нельзя! Прошу не терять бдительности и сохранять меры предосторожности», - сказал Е. Байтанаев.



