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    22:29, 19 Март 2022 | GMT +6

    Провести праздники в кругу близких призвали казахстанцев в Комитете санэпидконтроля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев обратился к казахстанцам в преддверии Наурыза и попросил в целях профилактики заражения коронавирусной инфекции минимизировать контакты с людьми. Об этом Е. Байтанаев написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, впереди грядут праздничные выходные! Наша страна будет отмечать один из самых теплых и прекрасных праздников – Наурыз мейрамы. В очередной раз дабы не омрачить празднество призываю от своего и от имени коллег провести предстоящие выходные в семейном кругу, минимизируя контакты с людьми.

    Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, и мероприятия официально разрешены, не забывайте, что коронавирус и его мутированные штаммы никуда не ушли! Пандемия продолжается. Вирус мутирует, появляются новые штаммы. К примеру, в Китае фиксируются максимумы заболеваемости «стелс-омикроном». В 17-миллионом мегаполисе Шэньчжэнь вводят режим изоляции, закрывают местные органы власти и госучреждения переходят на дистанционный формат. Предприятия, за исключением тех, которые поддерживают жизнеобеспечение, приостанавливают свою производственную деятельность. Мы через всё это прошли. И сейчас, когда ситуация стабилизовалась, все регионы в «зеленой» зоне и поэтапно возвращаемся к обычной жизни, расслабляться нельзя! Прошу не терять бдительности и сохранять меры предосторожности», - сказал Е. Байтанаев.

    «Помимо коронавируса, в праздничные дни не менее опасны и пищевые отравления. Поэтому обращайте внимание на сроки хранения и потребления блюд. Каждый сам в ответе за свою жизнь. Поэтому вы должны беречь, в первую очередь, свое здоровье. Праздничные дни - это прекрасная возможность пройти иммунизацию не вакцинированным и не прошедшим ревакцинацию!», - добавил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.


    Напомним, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.
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