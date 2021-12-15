Провести очистку озера Бийликоль в Жамбылской области просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Провести очистку дна озера Бийликоль в Жамбылской области и сохранить его для будущих поколений просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ильяс Буларов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании Палаты.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «В ближайшие десять лет ООН прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов. К 2030 году нехватка воды в мире может достигнуть 40%. Поэтому нам необходимо повысить водосбережение с помощью новейших технологий и цифровизации. Это стратегическая задача – другого пути предотвращения водного дефицита нет. Правительству нужно подготовить конкретные решения, которые позволят стимулировать внедрение водосберегающих технологий, эффективно регулировать водопотребление», - сказал Ильяс Буларов.

Депутат продолжил, что для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов в Казахстане приступают к реконструкции 120 каналов. В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях будут построены девять новых водохранилищ.

«К примеру, на территории Жамбылской области, в предгорьях хребта Каратау расположено озеро Бийликоль, площадью – 86,5 км2, которое с 1972 года входит в приоритетный список загрязненных водоемов страны. В озеро с 1971 по 1985 годы с Джамбульского производственного объединения «Химпром» и Джамбульского суперфосфатного завода по каналу Талас – Аса попадали такие загрязняющие вещества, как элементарный фосфор, фосфаты, фториды, соединения группы азота. А в 1972 и 1983 годы были аварийные залповые сбросы сточных вод ДПО «Химпром». В результате экстремально высокого уровня концентрации загрязняющих веществ в озере погибла флора и фауна. С 1983 года озеро перестало существовать как чистый водоем», - сообщил Ильяс Буларов.

Кроме того, по словам депутата, из-за маловодья в 70-е и 80-е годы прошлого столетия сток реки Аса снизился до 50-60%, вследствие чего сократилось пополнение запасов воды в озере Бийликоль. Для сохранения водоема в середине 80-х годов была построена плотина, а также были выполнены санитарные пропуски по реке Аса в озеро, однако желаемого результата не было достигнуто.

«В настоящее время из-за «гниения» донных отложений озера очень высок риск повторного загрязнения водоема. Озеро Бийликоль является достоянием не только Жамбылской области, но и всей страны. И наша цель – сохранить его для наших потомков в чистом, пригодном для жизни виде. Для этого, на наш взгляд нужен комплексный подход», - подчеркнул Ильяс Буларов.

С учётом изложенных проблем депутаты считают необходимым:

– провести топографическую съемку озера;

– возобновить санитарные пропуски воды в озеро по реке Аса;

– провести конкретные мероприятия по очистке дна озера;

– уделить особое внимание к качеству будущих сбрасываемых вод после биологической очистки городских очистных сооружений;

– выяснить, для каких целей можно использовать воды озера из-за высокой минерализации сульфатного типа (для питья и коммунальных служб, ирригации и хозяйственных нужд, рыб хозяйств и зон отдыха).