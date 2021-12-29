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Провести Новый год в семейном кругу призвали акмолинцев санврачи

29 Декабря 2021 22:51
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Провести Новый год в семейном кругу призвали акмолинцев санврачи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Приближающиеся праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. Так считает главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина. О том, как следует провести новогоднюю ночь, она рассказала на прошедшем брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила А. Мусина, в целом, благодаря иммунизации и профилактике в Акмолинской области в сравнении с аналогичным периодом 2020 года отмечается снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами в 13 раз, клещевым энцефалитом в 2,5 раза, сальмонеллезом – в 1,3 раза, эхинококкозом – в 1,3 раз, чесоткой – в 1,5 раз. Вместе с тем, наблюдается рост заболеваемости бактериальной дизентерией в два раза, туберкулезом органов дыхания - в один раз, острыми кишечными инфекциями - в 1,1 раза.

«В праздничные дни особенно возрастает количество пищевых отравлений среди жителей. Хочу напомнить, что необходимо ответственнее отнестись в эти дни к собственному здоровью: не нарушать технологии приготовления блюд, не готовить блюда в больших количествах впрок, не приобретать пищевую продукцию неизвестного происхождения с истекшим сроком годности и обеспечить ее правильное хранение, не переедать и соблюдать правила личной гигиены в процессе приготовления блюд», - отметила А. Мусина.

Несмотря на то, что Акмолинская область находится в «зеленой» зоне, А. Мусина призвала жителей региона соблюдать меры личной безопасности и провести новый год в семейном кругу.

«Чтобы избежать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией после праздников и ужесточений карантинных требований, уже сегодня необходимо принять все меры. Только проявив ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей, мы сможем избежать ухудшения эпидемиологической обстановки после праздников! Новый год – семейный праздник, прошу вас провести его в семейном кругу. Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. В предверии нового 2022 года желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья! Пусть Новый год принесет нам окончание пандемии и возвращение к прежней жизни», - резюмировала спикер.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Новый год  
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Автор:

Оксана Матасова

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