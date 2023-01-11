Провести научные исследования популяции сайгаков в этом году призвал Роман Скляр

11 Января 2023, 18:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр дал ряд поручений касательно работы Министерства экологии и природных ресурсов, в том числе провести работу по управлению популяцией сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью сохранения биологического разнообразия, а также улучшению экологии, министерству и местным исполнительным органам необходимо продолжить работу по повышению лесистости территории республики. В начале года Главой государства приняты важные законы в части растительного мира и усиления ответственности за экологические нарушения. Прошу обеспечить качественную и своевременную разработку подзаконных НПА», - заявил Роман Скляр в ходе расширенного заседания коллегии Минэкологии.

Он также подчеркнул, что борьба с браконьерством должна перейти на более качественный уровень. Также, по словам первого вице-премьера, необходимо повысить эффективность охранных мероприятий путем взаимодействия с правоохранительными органами и другими природоохранными ведомствами.

«Главой государства было поручено провести работу по управлению популяцией сайгаков, в том числе по возможному их изъятию. В этом направлении нужно провести тщательные научные исследования. Данные мероприятия необходимо начать в текущем году», - отметил Р. Скляр.

Для развития рыбной отрасли утверждена долгосрочная программа до 2030 года.

«В позапрошлом году принят ряд законодательных инициатив, исключающих различные административные барьеры. Прошу продолжить работу в данном направлении и обеспечить исполнение поручений Главы государства по развитию рыбной отрасли. Министерству также необходимо провести работу по актуализации имеющихся документов системы государственного планирования», - поручил спикер.

По словам Романа Скляра, необходимо актуализировать концепцию по переходу к зеленой экономике. Он отметил, что документы должны отражать современные тренды и новые возможности.