Провести кредитную амнистию в честь 30-летия Независимости предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время 27% населения Казахстана имеет задолженность перед банками. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азамат Абильдаев, озвучивая запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задолженность казахстанцев перед банками растет день ото дня. В настоящее время 27% населения имеет задолженность перед банками. Сегодня задолженность населения по потребительским кредитам составила 5, 19 трлн тенге, просроченная задолженность 199 млрд тенге», - сказал Азамат Абильдаев на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что в Казахстане закон о банкротстве юридических лиц действует, но закона о банкротстве физических лиц нет и нам нужен такой законопроект.

«Почему бы не провести амнистию для граждан, испытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или чрезвычайных ситуаций. Всего лишь 199 млрд тенге, это небольшие деньги для нашего государства», - подчеркнул Азамат Абильдаев.