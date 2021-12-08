Провести кредитную амнистию в честь 30-летия Независимости предложил депутат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время 27% населения Казахстана имеет задолженность перед банками. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азамат Абильдаев, озвучивая запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задолженность казахстанцев перед банками растет день ото дня. В настоящее время 27% населения имеет задолженность перед банками. Сегодня задолженность населения по потребительским кредитам составила 5, 19 трлн тенге, просроченная задолженность 199 млрд тенге», - сказал Азамат Абильдаев на пленарном заседании палаты.
Депутат добавил, что в Казахстане закон о банкротстве юридических лиц действует, но закона о банкротстве физических лиц нет и нам нужен такой законопроект.
«Почему бы не провести амнистию для граждан, испытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или чрезвычайных ситуаций. Всего лишь 199 млрд тенге, это небольшие деньги для нашего государства», - подчеркнул Азамат Абильдаев.
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