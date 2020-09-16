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Провести интернет до конца октября пообещали в отдаленные села Атырауской области

Автор:  
Серик Сабеков
16 Сентября 2020, 18:43
Провести интернет до конца октября пообещали в отдаленные села Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента государственной политики и инфраструктуры в области связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гульнар Букеева прокомментировала вопрос некачественной интернет - связи в отдаленном селе Ескене Атырауской области, где ученики вынуждены залазить на крыши для дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители СМИ в ходе брифинге в СЦК задали вопрос относительно отдаленного села Ескене Атырауской области, где школьники вынуждены залазить на крыши для дистанционного обучения из-за плохой интернет-связи.

«Мы с операторами связи прорабатываем данный вопрос и до конца октября должны провести интернет в эти села. Дети в этих аулах должны были учиться в интернате, но из-за пандемии родители оставили их дома, поэтому вот такая вот ситуация сложилась», - пояснила Гульнар Букеева.

Напомним, сегодня стало известно об интеграции Onlinemektep и ZOOM.


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