9 Августа 2022 13:12

Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году в Казахстане улучшат инфраструктуру 1 003 сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в малых городах, районных центрах и селах модернизировано 1 015 школ. План выполнен. Проведен капитальный ремонт 806 школ. Приобретено более тысячи предметных кабинетов для 597 школ. Обновлена мебель в 684 школах. Модернизирована столовая 48 школ», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что в текущем году данная работа будет продолжена, будет улучшена инфраструктура 1 003 сельских школ.

«По каждому региону установлены конкретные показатели. Об этом знают акиматы. В рамках реализации данного показателя должны активно работать местные исполнительные органы. В последнее время фиксируются факты создания аварийной ситуации в устаревших, не своевременно отремонтированных школах. Прошу провести соответствующий технический аудит школ, которым уже более 50 лет», - добавил Асхат Аймагамбетов.