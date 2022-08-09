Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК
9 Августа 2022 13:12

Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году в Казахстане улучшат инфраструктуру 1 003 сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в малых городах, районных центрах и селах модернизировано 1 015 школ. План выполнен. Проведен капитальный ремонт 806 школ. Приобретено более тысячи предметных кабинетов для 597 школ. Обновлена мебель в 684 школах. Модернизирована столовая 48 школ», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что в текущем году данная работа будет продолжена, будет улучшена инфраструктура 1 003 сельских школ.

«По каждому региону установлены конкретные показатели. Об этом знают акиматы. В рамках реализации данного показателя должны активно работать местные исполнительные органы. В последнее время фиксируются факты создания аварийной ситуации в устаревших, не своевременно отремонтированных школах. Прошу провести соответствующий технический аудит школ, которым уже более 50 лет», - добавил Асхат Аймагамбетов.


Новости по теме
Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК
Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане
Около 50 школ модернизируют в Карагандинской области
Читайте также
Государственные колледжи взяты под опеку предприятий в РК
Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК
Критерии оценки встреч акимов с населением разработают в Казахстане
Разрыв в знаниях между городскими и сельскими школьниками сократился на 22 балла в РК
Воспитательные программы детских садов обновят в Казахстане
Выделено рекордное количество грантов в колледжи в этом году в РК
Поднимаемые населением вопросы будут учитывать при формировании бюджетов
Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику - Алихан Смаилов
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив