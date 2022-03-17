Провести анализ системы аутсорсинга в Вооруженных силах РК призывает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы применения аутсорсинга в Вооруженных силах Казахстана озвучил сенатор Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор отметил, что применение аутсорсинга в силовых органах несет в себе ряд серьезных рисков, которые наиболее отчетливо проявились в дни январских событий, когда отмечались факты нарушения бесперебойного обеспечения войск в условиях чрезвычайного положения.

«Например, единый оператор по поставке нефтепродуктов «КазМунай Газ-Аэро» в указанный период не смог обеспечить в аэропортах страны, в том числе в столице, авиацию силовых органов противокристаллизационной жидкостью, предназначенной для уменьшения вероятности обмерзания при низких температурах», - сказал Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании палаты.

Еще одна проблема, озвученная сенатором – некачественное продовольственное обеспечение Вооруженных сил. В период чрезвычайного положения были зафиксированы факты массового кишечного отравления военнослужащих в столице, тогда если вы помните, более пятидесяти военнослужащих, отвечавших за обеспечение общественного порядка, оказались на больничной койке по вине подрядчика у которого закупили услуги по организации питания.

«Подобные случаи, к сожалению, не единичны и наглядно показывают, что коммерческие структуры заинтересованы прежде всего в извлечении прибыли и снижении затрат, что негативно отражается на уровне боевой готовности войск. В отдельных случаях это приводит к вынужденному возврату к прежней схеме обеспечения», - добавил депутат.

В связи с этим, сенатор Нуржан Нурсипатов попросил главу Кабмина провести комплексный анализ нынешней системы аутсорсинга в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также рассмотреть введение смешанного принципа осуществления материально-технического обеспечения силовых органов, в котором аутсорсинг сохранить в формированиях, деятельность которых не связана с обеспечением постоянной боевой готовности.