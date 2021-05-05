Проверяют ли полигоны ТБО перед началом пожароопасного периода в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится ли проверка полигонов перед началом пожароопасного периода? На этот вопрос ответил начальник управления государственного пожарного контроля Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается проведения проверок полигонов бытовых отходов, в соответствии с критериями оценки и степени риска, указанные объекты не подлежат контролю в области пожарной безопасности. Однако, несмотря на это, органами гражданской защиты проводится широкомасштабная агитационная работа. По стране созданы 504 мобильные группы, в которые также входят представители полиции, местных исполнительных органов», - сообщил Ерлан Турегелдиев.

Мобильные группы с начала пожароопасного периода провели 286 рейдов, в результате 286 лиц привлечены к административной ответственности кодекса «Об административных правонарушениях: нарушение требований пожарной безопасности при сжигании бытовых отходов. Даная мера предусматривает предупреждение или штраф.