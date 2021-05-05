РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:11, 05 Май 2021 | GMT +6

    Проверяют ли полигоны ТБО перед началом пожароопасного периода в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится ли проверка полигонов перед началом пожароопасного периода? На этот вопрос ответил начальник управления государственного пожарного контроля Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается проведения проверок полигонов бытовых отходов, в соответствии с критериями оценки и степени риска, указанные объекты не подлежат контролю в области пожарной безопасности. Однако, несмотря на это, органами гражданской защиты проводится широкомасштабная агитационная работа. По стране созданы 504 мобильные группы, в которые также входят представители полиции, местных исполнительных органов», - сообщил Ерлан Турегелдиев.

    Мобильные группы с начала пожароопасного периода провели 286 рейдов, в результате 286 лиц привлечены к административной ответственности кодекса «Об административных правонарушениях: нарушение требований пожарной безопасности при сжигании бытовых отходов. Даная мера предусматривает предупреждение или штраф.


    Теги:
    Другие государственные органы Безопасность Обзор прессы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!