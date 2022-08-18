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Проверять водителей такси в популярном приложении будут через биометрию
18 Августа 2022 10:34

Проверять водителей такси в популярном приложении будут через биометрию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день около 150 тыс. граждан Казахстана работают на платформе Яндекс. В свою очередь Яндекс сотрудничает с 63 казахстанскими таксопарками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гарантия безопасности граждан при использовании приложения для нас стоит на первом месте. Идентификация водителей, зарегистрированных в приложении, и проверка достоверности их документов – первый шаг. Для этого можно использовать биометрию. Для чего это нужно? Например, возможны случаи, когда люди работают в системе ЯндексGO, не имея водительских прав, либо регистрируясь через права посторонних лиц», - сообщил на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин по итогам встречи с генеральным директором компании «Яндекс GO» Александром Аникиным.


По его словам, на встрече также была министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Выяснилось, что таксисты зачастую остаются в стороне от социальной защиты. Так как они регистрируются через таксопарки, некоторые из которых не платят соответствующие налоги и отчисления.

«Платформенная модель занятости набирает обороты, и государству важно проработать меры поддержки своих граждан, зарабатывающих на подобных платформах. Мы предложили дать возможность напрямую водителям регистрироваться на платформе, что позволит обеспечить им социальную защиту от государства», - добавил Б.Мусин.


Фото: instagram.com/bagdatmussin


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