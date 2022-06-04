4 Июня 2022 14:21

Проверять сайты на признаки финпирамиды смогут казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Служба экономических расследований изучает 55 уголовных дел в отношении 23 финансовых пирамид в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо этого, заблокированы порядка 2 тыс. ссылок на интернет-ресурсы с признаками финансовой пирамиды», - сообщается в ответе Агентства РК по финансовому мониторингу на официальный запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве проинформировали о комплексе мер по противодействию деятельности финансовых пирамид. В него входят размещение рекламы в местах массового скопления, взаимодействие с публичными личностями, распространение смс-рассылок, организация передач и эфиров.

«Также планируется запуск Telegram-бота, через который граждане смогут проверить сайты и ссылки, имеющие признаки деятельности финансовых пирамид», - сообщили в Агентстве.

В апреле в Казахстане насчитывалось более 3 тыс. жертв финансовых пирамид. В прошлом году от финпирамид пострадали более 31 тыс. граждан. Они потеряли более 54 млрд тенге.

Одним из громких в этом году стало дело в отношении финансовой пирамиды «Mudarabah Capital». В создании финпирамиды подозреваются 14 человек, в том числе трое известных блогеров Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Один из них объявлен в международный розыск, двое находятся под стражей.

Одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане.