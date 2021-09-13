Проверять паспорта вакцинации у сотрудников предприятий начали в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На кого не распространяется требование к наличию «зеленого» статуса, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с 28 августа 2021 года в регионе введены следующие ограничительные меры:

- разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» (согласно приложению, к четвертому настоящему постановлению, до 00:00 часов лидеров проекта «Ashyq» - до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зеленого» статуса не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования);

- в будние дни продление времени работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» с 00:00 до 02:00 часов;

- запрещено проведение массовых мероприятий;

- ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев):

1) Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые);

2) ТРЦ, торговые дома, торговые сети;

3) Объекты общественного питания в том числе летние площадки;

4) В воскресные дни общественный транспорт (внутри населенных пунктов);

5) Религиозные объекты;

6) Бани, сауны, СПА-центры, бассейны;

7) Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, спортклубы, тренировочные залы.

«В соответствии с алгоритмом работы в ходе рейдов мониторинговые группы помимо реально установленных нарушений будут проверять наличие у сотрудников предприятия паспортов вакцинации», - добавил Батыржан Байжуманов.