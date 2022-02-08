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Проверять на полиграфе кандидатов при принятии на работу планируют в «Самрук-Казына»

8 Февраля 2022 12:21
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Проверять на полиграфе кандидатов при принятии на работу планируют в «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в правила подбора и найма сотрудников в холдинг «Самрук-Казына». Об этом сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы провели сложные меры по освобождению от занимаемых должностей руководителей, курирующих вопросы закупок. Освобождены 55 человек, в соответствии с законодательством эта работа продолжается», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Алмасадам Саткалиев.

«Внесены изменения в правила подбора и найма персонала, которые создают естественную минимизацию рисков коррупционных проявлений. В частности, будут проведены проверки комплаенс всех кандидатов, психологический профайлинг, ежегодная ротация сотрудников, проверка на полиграфе», - сообщил председатель холдинга.


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#ФНБ «Самрук Казына»   #Экономика   #Боровое   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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