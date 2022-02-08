Проверять на полиграфе кандидатов при принятии на работу планируют в «Самрук-Казына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в правила подбора и найма сотрудников в холдинг «Самрук-Казына». Об этом сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы провели сложные меры по освобождению от занимаемых должностей руководителей, курирующих вопросы закупок. Освобождены 55 человек, в соответствии с законодательством эта работа продолжается», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Алмасадам Саткалиев.
«Внесены изменения в правила подбора и найма персонала, которые создают естественную минимизацию рисков коррупционных проявлений. В частности, будут проведены проверки комплаенс всех кандидатов, психологический профайлинг, ежегодная ротация сотрудников, проверка на полиграфе», - сообщил председатель холдинга.
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