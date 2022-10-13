13 Октября 2022, 23:20

Проверять на достоверность всю поступающую информацию призвал Дархан Кыдырали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проверять на достоверность всю поступающую информацию призвал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ».

«В последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации.

В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияет на имидж Казахстана.

И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены на дестабилизацию внутриполитического согласия в нашей стране. Поэтому я прошу всех, особенно моих коллег, очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию», - написал Дархан Кыдырали в Facebook.

Как сообщал Stopfake.kz, в социальных сетях появилась видеозапись избиения мужчины, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Пострадавший на видео – якобы мигрант из РФ, а нападавшие – граждане Казахстана. Причиной конфликта, как следует из ролика, стала межнациональная рознь. Кадры уже прокомментировали в МВД РК.

Нет никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане.

«В настоящее время органами внутренних дел по данному видео проводятся проверочные мероприятия. Вместе с тем обращений в полицию не поступало», - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.