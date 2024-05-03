Проверять качество автодорог с участием общественников хотят в Казахстане

РГП «Национальный центр качества дорожных активов» готов работать под наблюдением общественных антикоррупционщиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Дорожники работают открыто и прозрачно. А чтобы показать это на деле, а не на словах, они готовы все свои производственные работы проводить под наблюдением общественных антикоррупционщиков. С таким намерением руководство Национального центра качества дорожных активов пригласило на предприятие представителей Әділдік жолы (Общественная организация, целью которой является реализация антикоррупционной политики, повышение эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, продвижение идеологии добропорядочности, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений), — сообщили в РГП.

В рамках семинара был подписан Меморандум о сотрудничестве между РГП «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МТ РК и РОО «Әділдік жолы». Пунктами документа предусмотрено участие общественных антикоррупционщиков в качестве наблюдателя при отборе проб ДСМ, проведения экспертизы качества дороги, диагностики.

В ходе семинара участники обсудили вопросы превенции коррупции, эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, вопросы разрешения конфликта интересов на предприятии.

В НЦКДА в целях минимизации коррупционных рисков в настоящее время идет работа по переходу к цифровизации процессов при проведении лабораторных испытаний. Один из инновационных проектов, разработанных центром качества — «KazRoadLab», который позволяет осуществлять сбор данных на месте проведения работ и заполнять акты выполненных работ в режиме реального времени, вносить данные о результатах испытаний, фотографировать и прикреплять изображения к актам, отправлять результаты экспертизы в центральный портал с мобильных устройств.

— QR Сканирование Дорожных Кернов позволяет эффективно отслеживать и отмечать отобранные пробы. Портал ведомственной экспертизы упрощает процесс работы и позволяет оперативно и достоверно выявлять технические недостатки и риски в дорожных проектах. Все эти разработки исключают человеческий фактор и минимизируют коррупционные риски. Также в ближайшее время планируется обеспечить постоянное видеонаблюдение в объектах наиболее подверженных коррупционным рискам, — отметил заместитель генерального директора НЦКДА Арман Каирбеков.

По его словам, в Национальном центре качества дорожных активов ведется активная работа по исключению коррупционных проявлений и развитию антикоррупционной культуры на предприятии. Так, в 2023 году НЦКДА прошел ре-сертификацию по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции». 70 работников получили сертификаты.