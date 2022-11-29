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Проверять информацию о праздничных акциях рекомендуют полицейские СКО

29 Ноября 2022, 12:30
Проверять информацию о праздничных акциях рекомендуют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мошенники приспосабливаются к новым условиям и приближающимся праздникам. Полицейские предупреждают жителей региона о возможной активизации аферистов в преддверии Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, злоумышленники часто организуют фейковые рассылки о якобы предпраздничных акциях. В них могут содержаться вредоносные ссылки. Ожидают стражи порядка роста числа фейковых объявлений о продаже товаров. Один случай в Петропавловске уже зарегистрировали. Мошенники продавали елки. После получения предоплаты, как по сценарию, перестали выходить на связь.

«В предпраздничные дни следует с осторожностью относиться ко всякого рода розыгрышам и акциям, информация о которых появляется в интернете и рассылках. Помимо вредоносных ссылок, они могут содержать обещания какого-либо денежного выигрыша, для получения которого якобы требуется поделиться своими конфиденциальными данными. Помните: никому нельзя сообщать номера банковских карт и cvv-коды, написанные на их обратной стороне, пин-коды, коды доступа, присылаемые в sms-сообщениях», - добавил старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Подчернин.

Полицейские настоятельно рекомендуют проверять любую информацию о праздничных акциях на официальных ресурсах тех организаций, от имени которых они якобы проводятся.


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