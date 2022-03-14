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    14:46, 14 Март 2022 | GMT +6

    Проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к преступлениям, подрывающим безопасность государства - Олжас Бектенов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к преступлениям, подрывающим безопасность государства. Об этом рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Мажилиса главе Агентства РК по противодействию коррупции был задан вопрос – проверяется ли причастность Кайрата Сатыбалдыулы к январским событиям.

    «Проверяется причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность страны. Все эти факты будут проверены. Как только будет официальная информация, мы вам доведем. Задерживался (Сатыбалдыулы) нашими сотрудниками. По нашей информации, в Дубай (хотел улететь)», - сказал Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

    По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Казахтелеком Общество Правоохранительные органы
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