Проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к преступлениям, подрывающим безопасность государства - Олжас Бектенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к преступлениям, подрывающим безопасность государства. Об этом рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса главе Агентства РК по противодействию коррупции был задан вопрос – проверяется ли причастность Кайрата Сатыбалдыулы к январским событиям.

«Проверяется причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность страны. Все эти факты будут проверены. Как только будет официальная информация, мы вам доведем. Задерживался (Сатыбалдыулы) нашими сотрудниками. По нашей информации, в Дубай (хотел улететь)», - сказал Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.