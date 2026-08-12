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    Проверок стало на 7% меньше, а нарушений выявили на 76% больше — Минфин РК

    Министерство финансов Казахстана утвердило Концепцию развития внутреннего государственного аудита до 2030 года. Новый подход предусматривает больше профилактики нарушений, использование цифровых технологий и анализа данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    аудит финансовые нарушения
    Фото: Kazinform

    Министерство финансов утвердило первую Концепцию развития внутреннего государственного аудита до 2030 года. Документ определяет основные направления модернизации системы государственного аудита.

    Концепция предусматривает переход к рискориентированной модели, при которой основной акцент делается не только на выявлении нарушений, но и на их предупреждении. Для этого планируется шире использовать цифровые технологии, аналитику данных и механизмы раннего выявления рисков.

    Эффективность такого подхода уже отражается в результатах работы. По итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество аудиторских мероприятий сократилось на 7%, при этом сумма выявленных финансовых нарушений выросла на 76%.

    Одновременно более чем в два раза увеличился объем бюджетных средств, по которым были приняты превентивные меры без проведения аудита — с 200 млрд до 500 млрд тенге.

    В Минфине считают, что эта динамика свидетельствует о переходе к так называемому интеллектуальному аудиту, который позволяет точнее определять риски и одновременно снижать контрольную нагрузку.

    — Будущее государственного аудита за технологиями, качественными данными и профилактикой нарушений. Наша задача обеспечить эффективное использование государственных ресурсов и повысить доверие общества к системе управления финансов, — отметил министр финансов РК Мади Такиев.

    Реализация Концепции направлена на повышение эффективности использования государственных средств, качества государственного управления и прозрачности бюджетных процессов.

    Документ также предусматривает дальнейшее развитие цифровизации внутреннего государственного аудита с учетом международных подходов.



    Минфин РК Казахстан Госаудит
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор