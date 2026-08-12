Проверок стало на 7% меньше, а нарушений выявили на 76% больше — Минфин РК

Министерство финансов Казахстана утвердило Концепцию развития внутреннего государственного аудита до 2030 года. Новый подход предусматривает больше профилактики нарушений, использование цифровых технологий и анализа данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

Министерство финансов утвердило первую Концепцию развития внутреннего государственного аудита до 2030 года. Документ определяет основные направления модернизации системы государственного аудита.

Концепция предусматривает переход к рискориентированной модели, при которой основной акцент делается не только на выявлении нарушений, но и на их предупреждении. Для этого планируется шире использовать цифровые технологии, аналитику данных и механизмы раннего выявления рисков.

Эффективность такого подхода уже отражается в результатах работы. По итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество аудиторских мероприятий сократилось на 7%, при этом сумма выявленных финансовых нарушений выросла на 76%.

Одновременно более чем в два раза увеличился объем бюджетных средств, по которым были приняты превентивные меры без проведения аудита — с 200 млрд до 500 млрд тенге.

В Минфине считают, что эта динамика свидетельствует о переходе к так называемому интеллектуальному аудиту, который позволяет точнее определять риски и одновременно снижать контрольную нагрузку.

— Будущее государственного аудита за технологиями, качественными данными и профилактикой нарушений. Наша задача обеспечить эффективное использование государственных ресурсов и повысить доверие общества к системе управления финансов, — отметил министр финансов РК Мади Такиев.

Реализация Концепции направлена на повышение эффективности использования государственных средств, качества государственного управления и прозрачности бюджетных процессов.

Документ также предусматривает дальнейшее развитие цифровизации внутреннего государственного аудита с учетом международных подходов.





