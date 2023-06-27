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Проверку теплосетей завершают в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Июня 2023, 15:51
Проверку теплосетей завершают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области выполняют поручение Главы государства по анализу состояния сетей теплоснабжения. В ряде городов обследование уже сделали, по остальным должны завершить в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону.

«В соответствии с поручением Главы государства по области утверждён план мероприятий по проведению технического обследования сетей теплоснабжения. На сегодняшний день обследование проведено в Караганде, Приозерске, Сарани и Абае. В Балхаше, Темиртау и Шахтинске работа продолжается. Их необходимо завершить до конца этого месяца», – сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Ербол Толеуов.

Он доложил о ходе ремонтов на энергостанциях и тепловых сетях.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону начали в мае. На сегодня на станциях отремонтированы 8 котлов и 6 турбин. Согласно графику в ремонте находятся 16 котлов и 9 турбин.

Между тем, есть проблемы. На совещании озвучили энергоисточники, где график работ нарушен. Это ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», ГРЭС Топар. Имеются отставания по подготовке котельных и АСО в Караганде, Актогайском и Каркаралинском районах.

О возможных рисках рассказал руководитель территориального департамента энергонадзора и контроля Ернар Хасенов.

По ремонту теплосетей отчитались акимы городов и районов.

В Темиртау в этом году реализуют шесть проектов, ремонтами охвачено более 30 км тепломагистралей. Аким города Ораз Таурбеков заверил, что запланированные работы выполнят в срок.

«Прошлый отопительный сезон выявил проблемные моменты. Необходимо всё это учесть при подготовке к предстоящей зиме. Не допускать сбоев в выполнении работ по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда. Департаменту энергонадзора, управлению энергетики продолжить контроль ремонтной кампании», – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона также обратил внимание на информационную работу, чтобы жители частного сектора заблаговременно запаслись углем.


Карагандинская область   ЖКХ   Отопительный сезон  
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