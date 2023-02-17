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Проверку теплоэнергостанций и электросетей Казахстана завершат в первом квартале 2023 года

17 Февраля 2023, 11:12
Проверку теплоэнергостанций и электросетей Казахстана завершат в первом квартале 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о проводимой работе по проверке теплоэнергостанций и электросетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 41 проект возобновляемых источников энергии мощностью 757 Мегаватт. По поручению Главы государства, проводится ревизия всех теплоэнергостанций и электрических сетей. Проверка завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий», - сказал Роман Скляр во время парламентских слушаний в Сенате.

По его словам, ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании ТЭС.

«Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли. Специальная комиссия выявила 19 проблемных ТЭС, нуждающихся в немедленной модернизации. По поручению Президента ведутся работы по строительству новых тепловых электростанций в Кокшетау, Семее, а также по модернизации ТЭС в Павлодаре и Экибастузе», - добавил зампремьера.


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