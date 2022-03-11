Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Проверку техники на готовность к паводку провели в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
11 Марта 2022, 17:51
Проверку техники на готовность к паводку провели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проверку техники на готовность к паводковому периоду провели в ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

Одним из важных вопросов в Костанайской области является подготовка к весеннему половодью. Так, на базе пожарной части №6 прошел смотр готовности сил и средств подразделений службы пожаротушения к паводковому периоду 2022 года, осмотрены все детали исправности техники и обмундирования личного состава, сверены количественные данные и сделал некоторые замечания.

photo

«Именно Костанайская область в последние годы более подвержена чрезвычайным ситуациям весеннего периода, поэтому столь важна проверка техники и готовность личного состава к ударам стихии. К слову, в регионе в общей сложности задействовано 173 человека личного состава, 53 единицы техники. Имеется 594 единицы защитных костюмов, 78 водооткачивающих и 12 плавательных средств. Дополнительно сформированы две мобильные группы, направляемые в зону ЧС в случае осложнения паводковой ситуации. Мобильные группы оснащены 12 единицами техники, 46 человек личного состава, 46 единиц защитных костюмов, 12 водооткачивающих и 4 плавательных средств», - сообщили в ДЧС региона.

Хорошая подготовка, как уверены в департаменте, должна облегчить ход действий и оперативность спасателей. Хотя здесь немалую роль сыграет объем паводка и его быстротечность.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Костанайская область   Безопасность   Паводок   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра