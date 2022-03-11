Проверку техники на готовность к паводку провели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проверку техники на готовность к паводковому периоду провели в ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

Одним из важных вопросов в Костанайской области является подготовка к весеннему половодью. Так, на базе пожарной части №6 прошел смотр готовности сил и средств подразделений службы пожаротушения к паводковому периоду 2022 года, осмотрены все детали исправности техники и обмундирования личного состава, сверены количественные данные и сделал некоторые замечания.

«Именно Костанайская область в последние годы более подвержена чрезвычайным ситуациям весеннего периода, поэтому столь важна проверка техники и готовность личного состава к ударам стихии. К слову, в регионе в общей сложности задействовано 173 человека личного состава, 53 единицы техники. Имеется 594 единицы защитных костюмов, 78 водооткачивающих и 12 плавательных средств. Дополнительно сформированы две мобильные группы, направляемые в зону ЧС в случае осложнения паводковой ситуации. Мобильные группы оснащены 12 единицами техники, 46 человек личного состава, 46 единиц защитных костюмов, 12 водооткачивающих и 4 плавательных средств», - сообщили в ДЧС региона.

Хорошая подготовка, как уверены в департаменте, должна облегчить ход действий и оперативность спасателей. Хотя здесь немалую роль сыграет объем паводка и его быстротечность.