Проверку соблюдения карантинных мер усиливают в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области усиливают работу мониторинговых групп по проверке соблюдения карантинных мер. Об этом отмечено в постановлении главного государственного санитарного врача региона Нурсулу Беркимбаевой об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, департаменту полиции Актюбинской области, руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области, отделенческому управлению санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить усиление работы мониторинговых групп по проведению рейдовых проверок по соблюдению действующих постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Актюбинской области», - отмечено в документе.

В постановлении указано, что при выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 05 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».



