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    16:37, 22 Март 2021 | GMT +6

    Проверку соблюдения карантинных мер усиливают в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области усиливают работу мониторинговых групп по проверке соблюдения карантинных мер. Об этом отмечено в постановлении главного государственного санитарного врача региона Нурсулу Беркимбаевой об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, департаменту полиции Актюбинской области, руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области, отделенческому управлению санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить усиление работы мониторинговых групп по проведению рейдовых проверок по соблюдению действующих постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Актюбинской области», - отмечено в документе.

    В постановлении указано, что при выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 05 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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