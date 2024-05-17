РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 17 Май 2024 | GMT +6

    Проверку скоростного режима запустят на нескольких трассах в Казахстане

    Проверку скоростного режима запустят на нескольких трассах в Казахстане
    Фото: Polisia.kz

    В Казахстане на нескольких трассах запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    – Министерством внутренних дел совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО «НК « КазАвтоЖол» с 2023 года проводится реализация сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима. В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. 20 мая этого года планируется запуск 21 комплекса на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме, – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

    МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

    Теги:
    МВД РК Дороги Регионы Полиция Видео
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!