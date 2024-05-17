Проверку скоростного режима запустят на нескольких трассах в Казахстане

– Министерством внутренних дел совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО «НК « КазАвтоЖол» с 2023 года проводится реализация сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима. В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. 20 мая этого года планируется запуск 21 комплекса на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме, – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.