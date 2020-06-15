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Проверку ломбардов и онлайн-компаний проводят в Казахстане

15 Июня 2020 11:53
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Проверку ломбардов и онлайн-компаний проводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проводятся проверки ломбардов, онлайн-компаний и микрофинансовых организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Во исполнение поручения Президента РК, озвученного на совещании 26 февраля 2020 года, агентство проводит проверку работы ломбардов на предмет соответствия требованиям законодательства, выявлению признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности.

Проверки ведутся совместно с Генеральной прокуратурой РК, Минфином РК и МВД. По состоянию на 1 июня 2020 года проведены проверки 276 ломбардов, 11 онлайн-компаний, предоставляющих займы населению и одной микрофинансовой организации в 17 городах Казахстана, сообщили в ведомстве.

Установлены такие нарушения, как организация и ведение бухучета в части отсутствия учетной политики организации, проведение операций без отражения их результатов в бухгалтерском учете, отсутствие составленной финотчетности, а также не соответствие правилам кредитования, а также в части несоответствия договора займа; превышение ГЭСВ 100% и не указание ГЭСВ в договорах займа.

Имеются нарушения при предоставлении займов на срок более одного года, в части права требования остатка задолженности с заемщика после реализации заложенного имущества и другие нарушения.


«До 1 июля 2020 года ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования, должны пройти учетную регистрацию в агентстве в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Кроме того, перенесены с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года сроки установления новых требований к уставному и собственному капиталам для микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов», - отметили в агентстве.


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