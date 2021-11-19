Проверку двух тысяч субъектов бизнеса пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пресечена попытка проверок более двух тысяч субъектов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Алматы, в мобильную группу по защите прав бизнеса прокуратуры города обратился предприниматель по вопросу обоснованности проверки полицией документации его деятельности. Он занимается продажей продуктов питания на одном из рынков.

«Анализ прокуратуры Ауэзовского района показал, что стражи порядка посетили индивидуального предпринимателя в рамках проводимых профилактических мероприятий, утвержденных приказом Управления полиции района. Всего в рамках данной акции контролем предполагалось охватить шесть рынков и 824 других мест торговли (более двух тысяч предпринимателей)», - говорится в сообщении ведомства.

В силу статьи 140 Предпринимательского Кодекса РК посещение субъекта бизнеса и истребование необходимой информации считаются проверочными мероприятиями.

«Учитывая действие моратория на проверки, по акту надзора прокуратуры в приказ полиции внесены изменения, требования о контроле продавцов рынков и иных мест торговли отменены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметили в городской прокуратуре.