Проверку детектором лжи не прошли 18 кандидатов на работу в фонд «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С марта в группе компаний фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» все претенденты на посты руководителей в сфере закупок проходят проверку детектором лжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для претендентов на посты руководителей в сфере закупок введена дополнительная проверка на полиграфе с применением профайлинга или как говорят – детектора лжи. Исследования проводятся экспертами Ассоциации полиграфологов Казахстана. Такие тесты проведены для 96 кандидатов из 38 компаний группы фонда. 18 кандидатов не прошли детектор лжи и не были приняты на работу», - сообщил управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что общая численность работников группы компаний фонда составляет свыше 250 тыс. человек, иностранных специалистов – более 740. С 2019 года работает единая онлайн-платформа рекрутинга Samruk Qyzmet, где зарегистрировано более 480 компаний и свыше 123 тысяч соискателей.









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