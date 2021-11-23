Проверки закупок на предмет местного содержания будут проводить до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о росте доли местного содержания в госзакупках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольший рост в разрезе субъектов отмечается в государственных закупках - 6,2%, закупках нацкомпаний - 0,8% и недропользователей - 12,8%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Он напомнил, что согласно поручению Главы государства в начале года проведена сверка данных по заявленным показателям местного содержания в государственных закупках при реализации инфраструктурных проектов.

«В результате в 14 регионах констатирован факт о завышении показателей. Ввиду чего, даны соответствующие рекомендации. Главой государства поручено проводить проверки ежегодно до 2025 года», - заключил министр.