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    09:50, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Проверки закупок на предмет местного содержания будут проводить до 2025 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о росте доли местного содержания в госзакупках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольший рост в разрезе субъектов отмечается в государственных закупках - 6,2%, закупках нацкомпаний - 0,8% и недропользователей - 12,8%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Он напомнил, что согласно поручению Главы государства в начале года проведена сверка данных по заявленным показателям местного содержания в государственных закупках при реализации инфраструктурных проектов.

    «В результате в 14 регионах констатирован факт о завышении показателей. Ввиду чего, даны соответствующие рекомендации. Главой государства поручено проводить проверки ежегодно до 2025 года», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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