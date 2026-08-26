Проверки происхождения активов смогут приостанавливать из-за экспертиз и аудита

Генеральный прокурор Казахстана внес изменения в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, проверка проводится по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо его заместителя, курирующего соответствующее направление. Решение принимается на основании рапорта должностного лица, инициирующего проверку.

Уточняется перечень сведений, которые должны содержаться в постановлении о проведении проверки. В документе указываются его номер и дата, данные должностного лица, подписавшего постановление, а также основания для проведения проверки.

Постановление о назначении проверки вручается субъекту либо его аффилированному лицу, во владении, пользовании, собственности или под контролем которого находится либо находился актив. В отношении юридического лица документ может быть вручен руководителю посредством цифровой системы делопроизводства уполномоченного органа.

При этом состав проверяющих, предмет и период проверки могут изменяться или дополняться по решению должностного лица, назначившего проверку.

Проверку смогут приостанавливать

Изменениями предусмотрена возможность приостановления проверки, в том числе проверок, назначенных с 11 октября 2023 года.

Основанием для этого может стать назначение экспертизы или другой проверки, связанной с активом, необходимость получения документов и сведений от иностранных государств, а также проведение аудита или оценки актива.

Проверка также может быть приостановлена при необходимости получения дополнительных материалов от государственных органов и организаций независимо от формы собственности, физических лиц, проведения согласительных процедур и определения условий соответствующих соглашений.

Кроме того, по согласованию с Генеральным прокурором или его заместителем к проверке могут привлекаться сотрудники других подразделений Генеральной прокуратуры, органов прокуратуры, военной и транспортной прокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним органов, а также районных и специализированных прокуратур.

Проверка не должна мешать работе актива

Отдельно закреплено, что уполномоченный орган по возврату активов не должен препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива.

Исключение составляют случаи, когда его деятельность создает угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, основам конституционного строя и национальной безопасности Казахстана либо может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья людей.

Также уточнен порядок оформления требований о выделении сотрудников и специалистов, предоставлении сведений и документов, а также проведении проверок. Такие требования должны подписываться руководителем уполномоченного органа по возврату активов, его заместителем, курирующим работу по возврату активов, либо другим уполномоченным должностным лицом.

При необходимости проведения экспертизы соответствующее постановление также выносит руководитель уполномоченного органа, его профильный заместитель либо иное уполномоченное должностное лицо.

Приказ вступает в силу 5 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что более 617 млрд теңге направили на социальные и инфраструктурные проекты в регионах.