Проверки находящихся на карантине предприятий приостановят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверки предприятий, находящихся на карантине, будут приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

С момента окончания режима чрезвычайного положения налоговые и таможенные проверки возобновляются с учетом режима работы субъектов предпринимательства.

«В случае ухода сотрудников проверяемого предприятия на карантин, субъекту предпринимательства вручается требование о предоставлении документов с приостановлением проверки до возобновления деятельности и появления возможности предоставления документов к проверке», - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день в производстве находится 1403 налоговых и 382 таможенных проверок.

Вместе с тем в целях сокращения прямых контактов с УВЭД большинство не назначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства (более 60 проверок).

Также необходимо отметить, что в целях поддержки бизнеса, КГД отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года, а это порядка 700 проверок.

Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.

С 1 июня т.г. запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.



