Проверки на лудоманию необходимы при принятии сотрудников на работу в МВД, КНБ и Минобороны - Константин Авершин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин в мобильной студии телеканала Jibek Joly рассказал о том, какие нормы планируется принять в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы специальных органов РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Константина Авершина, после январских трагических событий возникла необходимость внести некоторые изменения в закон.

Мажилисмен отметил, что интересные изменения касаются введения контроля государства непосредственно в предприятия оборонно-промышленного комплекса, так называемая «золотая карта», которая будет давать возможность государству накладывать вето на те или иные действия акционерного общества.

«Что касается ТОО, около 25% государственного участия. Все-таки оборонно-промышленный комплекс государство должно контролировать. Вторая интересная норма: любой театр начинается с вешалки. Во многом, особенно приезжающие, туристы судят по государству непосредственно при пресечении границы. Ранее стандарт поведения сотрудников пограничной службы не был зарегулирован законодательно. Сейчас эта норма вводится. Мы сами достаточно часто ездим и периодически сталкиваемся с не совсем высоким стандартом общения», - пояснил в мобильной студии телеканала Jibek Joly Константин Авершин.

Депутат отметил острую необходимость нормы, которая вводится по воспитанию патриотического духа среди сотрудников специальных органов и КНБ.

«В частности поднимался вопрос о таких вещах, как лудомания. Лудомания в целом в обществе на высоком уровне распространена. Трагические случаи происходят регулярно. Повышать воспитательную работу просто необходимо. Более того, при принятии сотрудников на работу необходимо проверять. Я служил в органах национальной безопасности по направлению антитеррора, в отдельных подразделениях. Время на месте не стоит. Лудомания – серьезный вызов для общества не только в Казахстане, в целом по миру. Поэтому сейчас назрела необходимость добавить фокус в этом направлении, потому что последние трагические случаи в Академии национальной безопасности, когда курсант совершил суицидальные действия, как показывают следственные мероприятия, это было связано с лудоманией. На сегодняшний день будет вводиться полиграфическое исследование будущих сотрудников, а также действующих сотрудников на предмет пристрастия к этому пагубному действию», - сказал Константин Авершин.

Депутат считает, что эту норму нужно внедрять повсеместно не только в КНБ, но и в Министерстве обороны, Нацгвардии, Министерстве внутренних дел.

«Все-таки сотрудники органов внутренних дел тоже должны будут проходить некую проверку на причастность. На самом деле полиграфические исследования – очень мощный инструмент даже в части противодействия и профилактики коррупционных правонарушений, определения принадлежности к деструктивным религиозным течениям. Все эти вещи мы будем обсуждать на рабочих группах. Рабочие группы сформированы. В них будут участвовать депутаты Мажилиса из разных комитетов. Обязательно все силовые органы: внутренних дел, Нацгвардия, Минобороны, пограничная служба, а также мы привлекаем общественников, то есть, Бюро по защите прав человека обязательно присутствует. Воспитательная работа сотрудников должна вестись постоянно непосредственными руководителями подразделений. При прохождении спецпроверки и психологических тестирований выявляются определенные качества характера, собственно говоря, выстраивается понимание, в какое подразделение человек попадает. Но в течение работы, непосредственно жизни, работа очень напряженная. Поэтому обязательно должны проводиться промежуточные тестирования на предмет психологической стабильности. Считаю законопроект своевременным и нужным. Рабочие группы открыты к новым поправкам», - добавил депутат.