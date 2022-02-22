Проверки крупных импортеров из КНР завершаются в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проверках импортеров, осуществляющих перевозки товаров из соседних государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Завершаются проверки в отношении уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров из КНР. По завершении будут приняты соответствующие меры», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.
По его словам, в целях защиты экономической безопасности проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызской Республики.
«По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар», - заключил министр.
Ранее сообщалось, что импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза.
- В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки туристической отрасли
- В Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов в курортные зоны
- Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
- На 22% выросли за год пассажирские перевозки по железной дороге в Казахстане
- Четыре млн таможенных деклараций выпустили отечественные инфосистемы
- Почему в Узбекиcтане и Кыргызстане вакцина Pfizer доступна на платной основе, а в Казахстане - нет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана