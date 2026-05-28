Проверки госслужащих на наркотики введут в Казахстане с 1 июля

В Казахстане с 1 июля будут готовы подзаконные акты, регулирующие проверку госслужащих на употребление запрещенных веществ. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Салауата Муксимова, нормативно-правовые акты, необходимые для реализации новелл закона «О государственной службе Республики Казахстан», будут разработаны в установленные сроки.

— Согласно закону, нормативно-правовые акты должны быть подготовлены и утверждены в течение двух месяцев с момента принятия соответствующего закона. С 1 июля, к вступлению закона в силу, все подзаконные акты будут разработаны и утверждены, — сказал Салауат Муксимов.

Ранее депутаты Мажилиса поддержали в первом чтении поправки в закон «О государственной службе Республики Казахстан», которыми, в числе прочего, вводятся нормы, касающиеся дисциплинарной ответственности за немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Документ также определяет перечень проступков, дискредитирующих государственную службу и подрывающих ее авторитет.