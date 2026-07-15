Проверки бизнеса в Казахстане сократились на 8,6% после реформы госконтроля

По итогам первого полугодия 2026 года количество зарегистрированных субъектов предпринимательства в Казахстане достигло 2,9 млн, что на 499 тыс., или 20,4%, больше по сравнению с началом года. Об этом говорится в обзоре Правительства РК об исполнении поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации национальной экономической модели, передает Kazinform.

По данным Комитета государственных доходов, наряду с ростом крупных производств в стране продолжают укреплять позиции малый и средний бизнес. В отраслевом разрезе отмечается перераспределение ресурсов в продуктивные сектора экономики.

Фото: primeminister.kz

Количество малых юридических лиц увеличилось в горнодобывающей промышленности на 2,9%, строительстве и сельском хозяйстве — на 2,5%, в сфере информации и связи — на 2,4%.

В Правительстве также сообщили, что доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны по итогам 2025 года достигла 40,9%, а объем выпуска продукции составил 104,7 трлн тенге, что на 27,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Фото: primeminister.kz

Как отмечается в обзоре, рост предпринимательской активности во многом обусловлен проводимой работой по снижению административной нагрузки на бизнес. Государственный контроль постепенно переориентирован с карательной модели на профилактическую.

По данным Генеральной прокуратуры, за прошлый год количество проверок бизнеса сократилось на 8,6%. Из законодательства исключено более 10 тыс. избыточных требований. Для предотвращения роста административной нагрузки применяется принцип «1 in 2 out», предусматривающий отмену двух действующих требований при введении одного нового.

Кроме того, к настоящему времени оптимизировано 49% отчетности бизнеса, а для взаимодействия предпринимателей с государственными органами запущено цифровое приложение «eGov Business».

Одновременно расширяются меры финансовой поддержки предпринимателей. По итогам прошлого года льготное финансирование получили около 9,5 тыс. проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге.

В Правительстве сообщили, что по программе «Өрлеу» предпринимателям предоставляются займы под 12,6% годовых сроком до 10 лет. По состоянию на 1 июня поддержку получили 91 заемщик на сумму 18,4 млрд тенге. В регионах также реализуется программа «Іскер аймақ», предусматривающая финансирование проектов обрабатывающей промышленности по ставке 13,2%.

Для расширения доступа бизнеса к кредитным ресурсам и снижения зависимости от бюджетного финансирования на базе фонда «Даму» созданы два гарантийных фонда. Их приоритетными направлениями стали обрабатывающая промышленность, транспорт, логистика и образование.

По данным Правительства, по состоянию на 1 июня в рамках Гарантийного фонда-1 поддержку получили 1305 проектов на сумму 248,1 млрд тенге, объем предоставленных гарантий составил 125,5 млрд тенге. По Гарантийному фонду-2 одобрено восемь крупных проектов на сумму 456,3 млрд тенге, размер гарантий достиг 99,1 млрд тенге. Мониторинг эффективности распределения средств полностью автоматизирован в цифровой системе «Baqylauda».

В обзоре также отмечается, что модернизация системы государственных закупок стала продолжением политики поддержки добросовестного бизнеса. После принятия нового закона сроки проведения закупочных процедур сократились втрое — с 30 до 10 рабочих дней, а доля закупок из одного источника снижена до 23%.

Для поддержки отечественных товаропроизводителей введены обязательный аванс в размере 50%, освобождение от всех видов обеспечения исполнения контракта и снижение размера неустойки до 3%.

За шесть месяцев объем государственных закупок составил 7,7 трлн тенге. С отечественными производителями заключено 61 532 договора на сумму 85,2 млрд тенге.