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    18:15, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Проверки базара «Алтын Орда» не связаны с арестом замдиректора рынка - аким Алматинской области

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    Фото: polisia.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что проверки базара «Алтын Орда» не связаны с арестом замдиректора рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается проверок контролирующих органов, они планируются и проходят некоторый отбор, плюс регистрацию. Сегодня там случай произошел и на следующий день связывать эти два события нет смысла», - сказал Марат Султангазиев во время выездной пресс-конференции СЦК.

    По его словам, проверка велась и в прошлом году.

    «Касательно ситуации на рынке, то здесь проверка покажет. Была проверка в прошлом году. Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений. Проводилось на уровне Правительства совещание, потому что на рынке «Алтын Орда» большой удельный вес товаров и формируются цены не только на Алматы, но и на Казахстан. В связи с этим была начата проверка: налоговые органы, Антимонопольные, миграционная полиция и все контролирующие органы там находятся», - добавил аким.

    Напомним, в Алматинской области задержали замдиректора рынка «Алтын орда». Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств» (статья 287 УК РК).


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Алматинская область для mail.ru
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