Проверки базара «Алтын Орда» не связаны с арестом замдиректора рынка - аким Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что проверки базара «Алтын Орда» не связаны с арестом замдиректора рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается проверок контролирующих органов, они планируются и проходят некоторый отбор, плюс регистрацию. Сегодня там случай произошел и на следующий день связывать эти два события нет смысла», - сказал Марат Султангазиев во время выездной пресс-конференции СЦК.

По его словам, проверка велась и в прошлом году.

«Касательно ситуации на рынке, то здесь проверка покажет. Была проверка в прошлом году. Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений. Проводилось на уровне Правительства совещание, потому что на рынке «Алтын Орда» большой удельный вес товаров и формируются цены не только на Алматы, но и на Казахстан. В связи с этим была начата проверка: налоговые органы, Антимонопольные, миграционная полиция и все контролирующие органы там находятся», - добавил аким.

Напомним, в Алматинской области задержали замдиректора рынка «Алтын орда». Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств» (статья 287 УК РК).