Проверка системы оповещения гражданской защиты пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 июня 2021 года с 9:00 по 12:00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

По итогам республиканской проверки системы оповещения будут выработаны соответствующие меры по обеспечению своевременного информирования и оповещения населения нашей страны.