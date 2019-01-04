Проверка систем газоснабжения в Астане охватит более тысячи домов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начавшаяся проверка систем газоснабжения в Астане охватит более тысячи многоквартирных жилых домов. Об этом заявил руководитель отдела газовой инспекции и контроля за подъемными сооружениями при столичном управлении Максат Абылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом начаты проверки и обследования внутриподъездных систем газоснабжения коммунально-бытовых потребителей. На сегодняшний день в Астане используются 1400 резервуаров, которые обеспечивают централизованную подачу газа в 1080 многоквартирных жилых домов с 80 тыс квартир. Планируется в течение одного месяца, с привлечением экспертных организаций, независимой ассоциации газовиков Астаны, проделать данную работу по обследованию», - отметил Максат Абылов.

По его словам, после проверок КСК выдадут акты о техническом состоянии и уведомление, для того чтобы они устранили выявленные нарушения. При этом устранением этих нарушений должны заняться сами жители, так как согласно законодательству внутриподъездные газопроводы являются инженерными сетями общего пользования и относятся к общему объекту кондоминиума.

«Мы сейчас проводим обследование без принятия мер административного воздействия. (...) Будет проведена предупредительная разъяснительная работа по предотвращению ЧС техногенного характера с использованием сжиженного газа. (...) В многоквартирных жилых домах за январь будут, в первую очередь, обследованы внутриподъездные газопроводы, после чего будут проверены сами групповые резервуарные установки - газгольдеры в количестве 340, которые включают в себя 1400 подземных резервуаров», - рассказал он.

Ранее аким Астаны Бахыт Султанов после двух происшествий, связанных с использованием газа, поручил проверить все газонаполнительные станции в столице.

Отметим, вечером 2 января по улице Акжол, 26, на территории частной газонаполнительной станции, произошло возгорание цистерны емкостью 5 кубометров. В результате взрыва обрушилась кровля стоящего рядом недействующего склада, выбиты стекла общежития. Кроме того, 26 декабря в жилом доме в Астане произошло возгорание газгольдера.

«Коллеги, все вы знаете, что 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв газового баллона в 10-этажном доме, погибли люди. В целях недопущения подобных случаев поручаю ДЧС и департаменту комитета индустриального развития и промышленной безопасности провести расследование по данным происшествиям, организовать проверку всех газонаполнительных станций города и по итогам доложить», - сказал Бахыт Султанов.

Ход проверки он также поручил взять на личный контроль заместителю акима города Косману Айтмухаметову.