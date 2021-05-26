Проверка подтвердила загрязнение воды заводом в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом экологии по ВКО провел проверку Алтайского горно-обогатительного комбината ТОО «Казцинк» по факту сброса «зеленоватых» дебалансовых сточных вод из пруда – отстойника хвостохранилища обогатительной фабрики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка была проведена в период с 5 мая по 20 мая 2021 года.

В ходе проверки доводы жителей относительно допущенных грубых нарушений подтвердились. Согласно заключению экологической экспертизы, по проекту предельно-допустимых сбросов сточных вод окислительный пруд Зыряновского горно-обогатительного комплекса (ЗГОК) ТОО «Казцинк», с которого сбрасывались сточные воды, предназначен для завершения биологической очистки дебалансовых вод хвостохранилища (избытка воды)», - говорится в информационном сообщении.

Проектная степень очистки составляет по меди – 95 %, по цинку – 96,3 %, по свинцу – 99,2 %, по цианидам – 99,1 %.

«В силу п. 4 ст. 225 Экологического кодекса РК сбрасываемые в поверхностные водоемы сточные воды должны быть прозрачными, без окраски, запаха, не содержать болезнетворные бактерии и вредные для здоровья человека и животных вещества в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. При проведении проверки установлено, что сточные воды имеют «зеленоватую окраску» по причине их перенасыщения биомассой водных растений либо их остатками. При этом, на предприятии программа производственного контроля не отражает лабораторные исследования по оценке воздействия данной «зеленоватой» воды на состояние биологических ресурсов в реке Бухтарма», - сообщили в ведомстве.

За данное правонарушение на ТОО «Казцинк» по ст. 325 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» наложен штраф на сумму 291 700 тенге.

Более того, по результатам лабораторных исследований в сточных водах выявлены превышения нормативов эмиссий по марганцу - в 140 раз, по цинку - в 44,8 раза, по аммонию солевому - в 2,3 раза, нитрит-иону - в 5,1 раза, по сульфатам - в 5,7 раза, по меди - в 5,0 раза.

Сумма нанесенного экологического ущерба за проверяемый период составила 8, 214 млн тенге, материалы проверки по данному факту будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

«Вместе с тем, часть сбросного канала (прим. после дюкера) обустроена из грунтовой насыпи без ж/б покрытия, который не обслуживается надлежащим образом. Вследствие чего в 60 метрах от дюкера обнаружен технический порыв и большая часть поверхностных вод реки Березовки, впадая в отводной канал, смешиваясь с дебалансовыми водами, сбрасывается в реку Бухтарма. К сожалению, до настоящего времени Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов оперативно не провела проверочные мероприятия по данному факту нарушения правил эксплуатации гидротехнических сооружений, запросы департамента экологии оставлены без должного внимания», - отметили в ведомстве.

За нарушение технологической схемы водоотведения, отраженного в заключении государственной экологической экспертизы, на ТОО «Казцинк» по ст. 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» наложен штраф на сумму 510 475 тенге.

В целях устранения выявленных нарушений, специалистами ТОО «Казцинк» разработан План мероприятий, согласно которому для недопущения превышения нормативов эмиссий и сброса «зеленоватой» окраски сточной воды, в летний период пруд-отстойник будет очищен от ила и избытка водных растений. Предельный уровень глубины пруда будет повышен на 40,0 см, что позволит увеличить эффективность процесса отстаивания. Порыв на сбросном канале будет ликвидирован и река Березовка будет приведена в первоначальное русло.