Проверка по случаю сливания сточных вод в реку Нура проводится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области департамент экологии проверяет факт сливания сточных вод с одного из предприятий в реку Нура, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Экологи взяли пробы. Также местная власть выясняет причины, по которой производственные отходы были слиты в реку

11 февраля в одном из популярных пабликов Караганды появилось видеообращение местного жителя, что сточные воды золоотвала ТОО Bassel Group LLS сбрасываются в реку Нура.

«В 17:57 11 февраля при осмотре дамбы золоотвала ТОО Bassel Group LLS был обнаружен неразрешенный сброс. Причиной сброса послужило значительное давление снежных и ледовых масс, при перепаде температуры произошла деформация сварочных швов задней стенки выпускного колодца, вследствие чего допущен неразрешенный сброс пульпы в бассейн реки Нура», - сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Руководство предприятия незамедлительно закрыло шиберную заглушку и прекратило утечку пульпы.

Представители предприятия провели переговоры с руководством специализированной организации ТОО «СтоунНаусГрупп», которая предоставляет услуги водолазной службы. Специалисты провели работы по восстановлению стенки и полной консервации колодца.

На место аварии выехали представители департамента экологии по Карагандинской области и РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», заместитель акима города Темиртау, департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Отделом лабораторно - аналитического контроля департамента экологии отобраны пробы воды. Незамедлительно были приняты меры, авария устранена.

Кроме того, департаментом экологии будет проводиться внеплановая проверка в отношении ТОО Bassel Group LLS, по результатам проверки будет приняты меры.