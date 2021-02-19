Проверка по обращению жителя: Атырауской ТЭЦ грозит штраф в 4,6 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В отношении АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» возбуждено административное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

На основания обращения жителя, проживающего по адресу: город Атырау, Авангард 3 мкр. дом № 6, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК в отношении АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополий.

В ходе проверки установлено, что АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» не заключало договор с жителем вышеуказанного дома в соответствии с Типовым договором на предоставление услуги по снабжению тепловой энергией, утвержденным приказом министра национальной экономики РК от 24 июня 2019 года №58.

По итогам внеплановой проверки, Департаментом в отношении АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» возбуждено административное дело и составлен протокол об административных правонарушениях согласно части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Необходимо отметить, что в адрес Департамента от АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» поступило ходатайство о направлении возбужденного административного дела в суд для рассмотрения в судебном порядке в соответствии со статьей 683 части 4 Кодекса об административных проавнорашениях. На сегодняшни день, Департаментом направлены материалы в Специализированный административный суд города Атырау для рассмотрения.

В случае вынесения решения суда в пользу Департамента АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» грозит штраф в размере 1 600 месячных расчетных показателей, а именно 4 667 200 тенге.