Проверка рынков на сибирскую язву прошла в Шымкенте

Поводом для проверки стала госпитализация 75-летнего жителя Шымкента с подозрением на кожную форму сибирской язвы. Пациент поступил в инфекционную больницу 17 февраля, официально информацию подтвердили спустя 10 дней. Почти сразу в социальных сетях появилась версия о зараженном мясе, якобы завезенном на городской рынок из Туркестанской области.

В ответ на официальный запрос Kazinform в территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что специалисты выехали домой к пациенту и начали проверку с конкретных образцов.

— Были отобраны образцы мяса говядины, а также смывы с полок холодильника. Все материалы направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы, — сообщила главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов Елена Сатанова.

Лабораторные исследования не подтвердили наличие инфекции. Ни в одном образце следов сибирской язвы не нашли.

— Все пробы по результатам ПЦР, бактериологических и микроскопических исследований показали отрицательный результат, — уточнили в инспекции.

Специалисты попытались установить источник заражения, однако точное место покупки мяса определить не удалось. Пострадавший не смог назвать ни дату, ни конкретную торговую точку. Проверку провели в магазине по улице Акназархана, где, предположительно, было приобретено мясо. Отобранные образцы и смывы дали отрицательные результаты.

Специалисты изучили происхождение мяса по сопроводительным документам. Установлено, что часть продукции поступила с убойного пункта ИП «Убаев», где скот был вакцинирован против сибирской язвы в сентябре 2025 года.

— Также по результатам камерального контроля за период с 26 по 29 января 2026 года живой скот поступил в убойные пункты ИП «BEK» Сайрамского района Туркестанской области из Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей и был привит против сибирской язвы 13 ноября 2025 года, — отметили в инспекции.

Несмотря на последовательную и масштабную проверку, источник заражения определить не удалось. После этого в городе усилили контроль за оборотом мясной продукции.Дополнительно специалисты провели внеплановую дезинфекцию рынков. На базаре «Айна» обработку проводили в течение нескольких дней.

— В случае выявления нарушений ветеринарно-санитарных требований к физическим и юридическим лицам применяются административные меры взыскания в виде штрафов, — подчеркнул руководитель территориальной инспекции Айдар Пердебекулы.

В прошлом году в Шымкенте регистрировали завозные случаи заболевания, связанные с вынужденным забоем скота в соседней Туркестанской области.