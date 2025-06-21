Проверка на доверие: полицейские и волонтёры подсказали, как выявить наркотики у подростков без огласки

Немного истории

Идея раннего выявления наркопотребления у подростков обсуждается не первый год. В 2016 году при разработке комплексного плана по борьбе с наркопреступностью предлагалось ввести обязательный скрининг школьников на наркотики. Но тогда это вызвало волну негодования среди родительской общественности, которая восприняла инициативу как нарушение конституционных прав ребёнка и семьи.

В результате полицейские пересмотрели подход. Вместо принудительных мер акцент сделали на профилактику, разъяснительную работу и добровольность. Социальные акции и открытые эксперименты — один из таких инструментов.

Не разовая акция

Эксперимент в торговом центре — часть более широкой информационной кампании, которую МВД и его партнеры реализуют на постоянной основе.

Цель — сформировать у подростков прочное отторжение к наркотикам, снизить случаи вовлечения несовершеннолетних в наркосреду. Речь не только об употреблении, но и о распространении синтетических веществ через мессенджеры, к чему все чаще привлекают подростков.

Как проходил эксперимент

Место выбрали не случайно — крупный торговый центр в Астане, где гуляет много семей. Волонтёры и полицейские подходили к родителям, находившимся с подростками, и предлагали пройти экспресс‑тест на наличие наркотиков.

Реакции были разными: от шока и резкого отказа — до спокойного согласия и даже благодарности.

— Мы не обвиняем и не подозреваем, — говорят организаторы. — Наша задача — дать понять, что проверка — это не приговор, а шанс.

Фото: кадры из видео

Что показал эксперимент

Готовы ли родители к тестированию своих детей? В рамках эксперимента фиксировалась именно реакция родителей.

— В одном случае мама вспылила, отказалась и резко увела сына. В другом — отец, не раздумывая, согласился, говоря: «Если чист — будет только увереннее в себе». Были и те, кто благодарили за инициативу. А был момент, когда ребенок наотрез отказался проходить тест и даже убежал от волонтеров, матери осталось только бежать и догонять сына — рассказывают представители «Астана жастары», помогавшие с реализацией проекта сотрудникам Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК.

Эксперимент показал: сам факт возможности проверки — это уже тема для разговора. А значит — повод узнать, чем живет ваш ребенок.

Простой тест — важный сигнал

Принцип действия экспресс-теста такой же, как у теста на беременность: полоска, реактив, положительный или отрицательный результат.

Цена — от 4 до 7 тысяч тенге, зависит от количества веществ, на которые реагирует тест. Купить можно в любой аптеке, без рецепта. В рамках социального эксперимента он выдавался, естественно, бесплатно.

Нарко‑тесты показывают наличие следов запрещенных веществ, но не дозу. Для окончательной уверенности всегда можно обратиться в лабораторию. Главное — не игнорировать сигнал, если он есть.

Фото: кадры из видео

Вопрос доверия и окружения

Организаторы подчеркивают: цель — не контроль ради контроля, а предотвращение беды на ранней стадии.

Подросток чаще всего пробует наркотик не осознанно, а под влиянием компании, давления или банального любопытства. Задача родителя — заметить изменения и не упустить момент для разговора.

Если у ребенка есть чувство доверия к родителям — даже один откровенный разговор может изменить все.

Синтетика — угроза будущему

На подкасте «Bizdin Orda» на площадке Казинформ мы уже поднимали тему опасности синтетических наркотиков. Сегодня это главная угроза для молодежи: дешевые, доступные, почти не пахнут, а разрушают психику и здоровье в кратчайшие сроки.

Борьба с этим злом — не только задача полиции, но и ответственность родителей, школы, общества.

Эксперимент «Наркотест — в каждый дом» — один из шагов в этой борьбе. И точно — не последний.