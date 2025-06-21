Проверка на доверие: полицейские и волонтёры подсказали, как выявить наркотики у подростков без огласки
В столице прошел необычный социальный эксперимент под названием «Наркотест — в каждый дом». Проект призван подсказать родителям как можно проверить своего ребёнка на употребление наркотиков конфиденциально, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Немного истории
Идея раннего выявления наркопотребления у подростков обсуждается не первый год. В 2016 году при разработке комплексного плана по борьбе с наркопреступностью предлагалось ввести обязательный скрининг школьников на наркотики. Но тогда это вызвало волну негодования среди родительской общественности, которая восприняла инициативу как нарушение конституционных прав ребёнка и семьи.
В результате полицейские пересмотрели подход. Вместо принудительных мер акцент сделали на профилактику, разъяснительную работу и добровольность. Социальные акции и открытые эксперименты — один из таких инструментов.
Не разовая акция
Эксперимент в торговом центре — часть более широкой информационной кампании, которую МВД и его партнеры реализуют на постоянной основе.
Цель — сформировать у подростков прочное отторжение к наркотикам, снизить случаи вовлечения несовершеннолетних в наркосреду. Речь не только об употреблении, но и о распространении синтетических веществ через мессенджеры, к чему все чаще привлекают подростков.
Как проходил эксперимент
Место выбрали не случайно — крупный торговый центр в Астане, где гуляет много семей. Волонтёры и полицейские подходили к родителям, находившимся с подростками, и предлагали пройти экспресс‑тест на наличие наркотиков.
Реакции были разными: от шока и резкого отказа — до спокойного согласия и даже благодарности.
— Мы не обвиняем и не подозреваем, — говорят организаторы. — Наша задача — дать понять, что проверка — это не приговор, а шанс.
Что показал эксперимент
Готовы ли родители к тестированию своих детей? В рамках эксперимента фиксировалась именно реакция родителей.
— В одном случае мама вспылила, отказалась и резко увела сына. В другом — отец, не раздумывая, согласился, говоря: «Если чист — будет только увереннее в себе». Были и те, кто благодарили за инициативу. А был момент, когда ребенок наотрез отказался проходить тест и даже убежал от волонтеров, матери осталось только бежать и догонять сына — рассказывают представители «Астана жастары», помогавшие с реализацией проекта сотрудникам Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК.
Эксперимент показал: сам факт возможности проверки — это уже тема для разговора. А значит — повод узнать, чем живет ваш ребенок.
Простой тест — важный сигнал
Принцип действия экспресс-теста такой же, как у теста на беременность: полоска, реактив, положительный или отрицательный результат.
Цена — от 4 до 7 тысяч тенге, зависит от количества веществ, на которые реагирует тест. Купить можно в любой аптеке, без рецепта. В рамках социального эксперимента он выдавался, естественно, бесплатно.
Нарко‑тесты показывают наличие следов запрещенных веществ, но не дозу. Для окончательной уверенности всегда можно обратиться в лабораторию. Главное — не игнорировать сигнал, если он есть.
Вопрос доверия и окружения
Организаторы подчеркивают: цель — не контроль ради контроля, а предотвращение беды на ранней стадии.
Подросток чаще всего пробует наркотик не осознанно, а под влиянием компании, давления или банального любопытства. Задача родителя — заметить изменения и не упустить момент для разговора.
Если у ребенка есть чувство доверия к родителям — даже один откровенный разговор может изменить все.
Синтетика — угроза будущему
На подкасте «Bizdin Orda» на площадке Казинформ мы уже поднимали тему опасности синтетических наркотиков. Сегодня это главная угроза для молодежи: дешевые, доступные, почти не пахнут, а разрушают психику и здоровье в кратчайшие сроки.
Борьба с этим злом — не только задача полиции, но и ответственность родителей, школы, общества.
Эксперимент «Наркотест — в каждый дом» — один из шагов в этой борьбе. И точно — не последний.