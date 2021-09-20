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Проверка боеготовности Сухопутных войск проходит в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Сентября 2021, 19:40
Проверка боеготовности Сухопутных войск проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверка боеготовности Сухопутных войск проходит в Казахстане. Внезапная проверка войск продлится до 23 сентября, передает МИА «Казинформ».

Сухопутными войсками выполнен ряд учебно-боевых задач. Поверяется боеготовность войск, умение военнослужащих действовать в новых условиях, на незнакомой местности.

На полигоне «Оймаша» вблизи Актау подразделения и части сухопутных войск провели специальную войсковую операцию. При выполнении задач отработаны вопросы управления войсками, применены новые формы и методы ведения боевых действий.

В Алматинской области на горном полигоне «Коктал» ликвидированы условные незаконные вооруженные формирования. Под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками проведены разведывательно-поисковые действия в труднодоступных участках горных хребтов. Десантниками совместно с подразделениями Пограничной службы усилена охрана Государственной границы на возможных маршрутах прорыва боевиков. Во взаимодействии с МЧС, органами внутренних дел и нацбезопасности развернуты лагеря беженцев, создана необходимая инфраструктура.

На полигоне «Шыгыс» в Восточном Казахстане усиленной механизированной бригадой с приданными подразделениями выполнены задачи по ведению маневренной обороны, а также выходу подразделений из окружения.

Особое внимание уделялось отражению ударов воздушного противника, маскировке, организованному перемещению на запланированные рубежи обороны, уничтожению обходящих и рейдовых отрядов противника.

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Разведчиками на полигоне «Теренозек» в Кызылординской области отработаны вопросы выявления объектов противника и корректировки ударов авиации и огня артиллерии при уничтожении боевиков вблизи населенного пункта. С помощью вертолетов разведгруппы совершили высадку в тыл условного противника. Параллельно организованы действия по эвакуации разведчиков.

Как показывает практика, качество выполнения учебно-боевых задач зависит от умения командиров принимать наиболее оптимальные решения в кратчайшие сроки Оценку уровня подготовленности командного состава и войск даст Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Внезапная проверка войск продлится до 23 сентября. В ней задействованы около 9 тысяч личного состава, более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и 8 кораблей.

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