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    14:08, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Проверка автобусов в Нур-Султане: выявлено более 100 нарушений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения аварийности на дорогах столицы, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта на территории столицы с 4 по 13 октября проводится ОПМ «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    За 2 дня ОПМ выявлено более 100 нарушений, допущенных пассажирскими перевозчиками. В том числе выявлены грубые нарушения, из них 25 фактов нарушения правил маневрирования, 17 фактов пользования при управлении транспортного средства телефоном, 9 нарушений не прохождения предрейсового медицинского осмотра.

    За нарушения к административной ответственности привлечено 2 должностных лица автобусного парка, на коммунальную стоянку водворено 3 единицы автотранспорта.

    По всем нарушениям, допущенным водителями транспортных предприятий, руководители привлечены к административной ответственности.

    Так, 6 октября текущего года около 02.30 часов сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции выявлен 27-летний водитель такси, который управлял автомашиной марки «Reno Logan», не имея права управления транспортным средством.

    В отношении водителя такси составлен административный материал по ч. 2 ст. 612 КРКоАП, с наложением административного взыскания в размере 20 МРП. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    Должностное лицо таксопарка за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации, будет привлечено к административной ответственности по ст.617 КРКоАП.

    Напоминаем, что одним из основных направлений ОПМ является проверка наличия в городских автобусах оборудования для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Проводятся беседы с водительским составом об обязательном использовании при наличии данного оборудования.

    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
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