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Проверить все фонтаны на безопасность поручил акимам Премьер-Министр

Автор:  
Анеля Касымова
6 Июня 2023, 16:32
Проверить все фонтаны на безопасность поручил акимам Премьер-Министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения всем акимам после случая в Палодарской области, когда детей ударило током в фонтане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В минувший выходной в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах вообще запрещено. Об опасности такого купания постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купание в них», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства РК.

4 июня сообщалось, что купавшихся в фонтане с электрическим током детей спас полицейский в Аксу. Было установлено, что дети 3, 6 и 8 лет пришли купаться без родителей.

Ранее Премьер-Министр поднял проблему купания казахстанцев в запрещенных местах. По его словам, лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Всего с начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних.


Премьер-министр РК   Происшествия   Безопасность   МЧС  
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