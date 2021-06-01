Проверить все детские площадки во дворах домов поручил аким Карагандинской области
«Ежедневно получаю большое количество сообщений и жалоб на качество детских площадок. Необходимо проверить дворовые площадки во всех городах и районах. Там, где необходимо, сделать ремонт, чтобы максимально исключить риски травмирования детей», – сказал Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.
О проводимой работе по защите прав и обеспечению безопасности детей доложили руководитель управления образования Гульсум Кожахметова и начальник местной полицейской службы ДП Куаныш Зарубаев.
Реализуется межведомственная Дорожная карта.
«Совместно с управлением образования разработан план дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка и профилактической работе в детских лагерях отдыха. Продолжатся рейды по увеселительным заведениям в ночное время, в излюбленных местах сбора молодёжи – в парках, скверах, на аллеях. Также наряды патрулирования будут дежурить вблизи городских пляжей, водоёмов и других мест массового отдыха горожан», – сообщил Куаныш Зарубаев.
По его словам, в мае начались обходы семей, в которых участие в воспитании детей принимают неродные отцы. Сотрудники полиции дополнительно обучились методам работы с неблагополучными семьями и подростками.
О командах безопасности в школах и колледжах рассказала Гульсум Кожахметова. В автоматизированной системе Bilimal создан модуль «Социальный педагог». В регионе подготовили 70 школьных тренеров по детской безопасности. Одно из направлений Дорожной карты – профилактика буллинга и кибербуллинга. циально, по статистике, уровень преступлений в отношении несовершеннолетних снижается (на 32,5%). Этому, конечно, способствует та работа, которую проводят все заинтересованные органы. Но говорить о каких-то кардинальных успехах ещё рано. Необходимо уберечь детей от несчастных случаев – для этого усилить профилактические меры и разъяснительную работу. Вопрос касается жизни и здоровья детей, поэтому эту работу держим на постоянном контроле», – подчеркнул Женис Касымбек.