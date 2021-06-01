Проверить все детские площадки во дворах домов поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во время летних каникул вопрос безопасности детей становится более актуальным. Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал усилить меры по всем направлениям. Глава региона дал задание проверить во всех дворах состояние детских площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно получаю большое количество сообщений и жалоб на качество детских площадок. Необходимо проверить дворовые площадки во всех городах и районах. Там, где необходимо, сделать ремонт, чтобы максимально исключить риски травмирования детей», – сказал Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

О проводимой работе по защите прав и обеспечению безопасности детей доложили руководитель управления образования Гульсум Кожахметова и начальник местной полицейской службы ДП Куаныш Зарубаев.

Реализуется межведомственная Дорожная карта.

«Совместно с управлением образования разработан план дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка и профилактической работе в детских лагерях отдыха. Продолжатся рейды по увеселительным заведениям в ночное время, в излюбленных местах сбора молодёжи – в парках, скверах, на аллеях. Также наряды патрулирования будут дежурить вблизи городских пляжей, водоёмов и других мест массового отдыха горожан», – сообщил Куаныш Зарубаев.

По его словам, в мае начались обходы семей, в которых участие в воспитании детей принимают неродные отцы. Сотрудники полиции дополнительно обучились методам работы с неблагополучными семьями и подростками.

О командах безопасности в школах и колледжах рассказала Гульсум Кожахметова. В автоматизированной системе Bilimal создан модуль «Социальный педагог». В регионе подготовили 70 школьных тренеров по детской безопасности. Одно из направлений Дорожной карты – профилактика буллинга и кибербуллинга. циально, по статистике, уровень преступлений в отношении несовершеннолетних снижается (на 32,5%). Этому, конечно, способствует та работа, которую проводят все заинтересованные органы. Но говорить о каких-то кардинальных успехах ещё рано. Необходимо уберечь детей от несчастных случаев – для этого усилить профилактические меры и разъяснительную работу. Вопрос касается жизни и здоровья детей, поэтому эту работу держим на постоянном контроле», – подчеркнул Женис Касымбек.