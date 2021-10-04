Проверить статус Ashyq теперь можно в одно касание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создатели приложения Aitu разработали новую функцию, которая отображает ковид-статус человека в приложении Ashyq в один клик. Проверив статус один раз, можно вывести экран со своим статусом на рабочий стол смартфона и более комфортно посещать заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании BTS Digital.

Для этого пользователям смартфонов на базе Android необходимо сперва скачать Aitu в Google Play и пройти авторизацию. Далее войти в приложение Ashyq в разделе «Приложения» и нажать на наименование приложения в самом верху приложения и нажать на кнопку «Добавить на домашний экран» - иконка приложения Ashyq на рабочем столе.

Пользователям смартфонов на базе iOS нужно так же пройти авторизацию в Aitu и зайти в Ashyq в разделе «Приложения». Затем нажать на наименование приложения в самом верху приложения, закрыть сканер QR и нажать на кнопку «Поделиться» и «Скопировать» - данным действием копируется ссылка на само приложение. После надо вставить ссылку в браузер, нажать на «поделиться» и выбрать «на экран домой». В отличие от Android-пользователей, у iOS-пользователи могут дать название приложению, которое теперь будет отображаться на рабочем столе смартфона.

«У многих сторонних разработчиков есть необходимость авторизации перед тем, как воспользоваться возможностью сканировать QR. Мы же всегда стремимся улучшить клиентский опыт и делаем все в данном направлении. Так как в Aitu, как и у любого другого мессенджера, сохраняется автоматическая авторизация при повторном использовании приложения без ограничений по срокам. То есть, человек может пользоваться приложением сразу после разблокировки телефона, не тратя время на повторные авторизации. Это экономит время при использовании сервиса Ashyq и обеспечивает более комфортный доступ в заведения», - комментирует менеджер продукта компании BTS Digital Нурсултан Ахметов.

Отметим, что компания BTS Digital одна из первых предложила свою платформу Aitu в качестве дополнительной площадки для доступа к сервису Ashyq и интегрировала сервис внутри свой платформы для большего удобства пользователей. Также разработчики компании первыми автоматизировали процесс включения заведений в проект Ashyq с помощью одного только смартфона, значительно облегчив всю процедуру. В частности сделали необязательным наличие ЭЦП для получение QR-кода, обеспечив идентификацию с помощью сервиса удаленной идентификации Digital ID. QR-код через Aitu стало возможным получить моментально и с опцией редактирования списка «охранников».

По словам разработчиков компании, они все еще продолжают проверять гипотезы о том, как сделать пользование сервисом Ashyq еще более бесшовным по части операций и более удобным для пользователей. Один из примеров таких гипотез - это добавление паспорта вакцинации для отображения внутри Ashyq или же разработка карты времени работы заведений-участников проекта Ashyq.